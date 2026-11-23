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Lele Adani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha analizzato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter di ieri sera: "Non immaginavo sarebbe finita così, ma l'Inter ha dato spesso segnali di instabilità dentro il suo grande potenziale e nella sua struttura. Una cosa abbiamo detto dall'inizio sull'approccio, ma il concetto è lo stesso: rischia col fuoco.

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Una squadra così forte non deve staccare la spina e pensare che tutto le sia dovuto: la vera squadra forte dimostra costantemente e uccide le partite come col Como. Questa instabilità è un difetto e quando si ripete è un problema. 17 gol presi in 12 partite sono 1,5 a partita: è vero che ne fa 3 a partita, ma alcuni gol non si contano ma si pesano e quelli che subisci ti spostano in negativo. Bastoni? Il gol presi non sono colpa del suo ruolo: è l'attitudine del difensore moderno che gioca e si propone, ma che nella sua area spesso non ragiona da difensore.

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E questi ragazzi dando molto nella costruzione, perdono: e lì ci sono colpe anche del corpo tecnico di una squadra nel non pretendere l'attenzione alla marcatura. Si governa in mezzo al campo, ma le partite si decidono nelle aree di rigore. L'Inter l'anno scorso ha fatto una caterva di gol ma è stata la quarta difesa: non è nelle caratteristiche e nella struttura del calcio di Chivu prediligere una fase difensiva così ermetica. Stavolta è più grave perché come l'Atalanta si avvicinava, l'Inter allungava: va detta come va detta, l'Inter ha buttato la vittoria".