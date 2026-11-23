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Accesa discussione al tavolo di DAZN tra Valon Behrami e Andrea Stramaccioni: l'argomento della lite tra i due opinionisti è Francesco Pio Esposito. Ecco lo scambio.

Stramaccioni: "Mi viene da dire: chi meglio di Esposito come target striker?".

Behrami: "Osimhen".

Stramaccioni: "Non è un target striker, attacca la profondità. Io parlo di giocatori che difendono la palla di un metro e 90 spalle alla porta".

Behrami: "Kane".

Stramaccioni: "No, Kane è un 9".

Behrami: "E allora nessuno è un target striker scusami: di che target striker stiamo parlando? Sorloth, Wood..."

Stramaccioni: "No, Omorodion... Sorloth fa l'ala ragazzi. Non sono d'accordo".

Getty Images

Behrami: "Non si capisce qual è la tua forma di attaccante: Spalletti giocava così con Osimhen, gliela buttava lì e andava anche in profondità. Pio nel 3-1 non va in profondità? E' una categoria unica e c'è solo un giocatore ed è il migliore al mondo. Non ho capito la tua categoria".

Stramaccioni: "Puoi anche pensarla diversamente e ti voglio bene lo stesso. Per me nel calcio mondiale devi dirmi chi è il migliore come attaccante alla Toni e alla Esposito. Osimhen attacca la profondità e brucia l'erba sulla fascia, ma di che parliamo. Kane svuota, ha tecnica sopraffina e va in giro per il campo: Esposito no, è un 9 e dà riferimento. Ed è una categoria che nel calcio moderno non c'è più. Haaland è completissimo ma va a 150 all'ora, è una categoria diversa".

Behrami: "E' il migliore di una categoria in cui ce n'è solo uno: ti ho fatto 95 nomi e non andavano bene. Forse perché hanno qualcosa in più".