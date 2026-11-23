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Pio Esposito, intervistato da Rai Sport dopo la tripletta contro l'Atalanta, non ha nascosto così l'amarezza per il risultato finale di ieri: "Faccio fatica a spiegare il 4-4 a caldo, è un risultato che lascia l'amaro in bocca: non va bene non sfruttare un doppio vantaggio trovato tre volte in questa partita.

Manca la cattiveria credo siano le classiche frasi fatte di quando le partite finiscono così: ci sono altri dettagli da limare e curare che vedremo domani. Sono dati oggettivi su cui bisogna lavorare e capire cosa non va.

Chivu arrabbiato? Siamo tutti arrabbiati: quando la partita si mette in questo modo vuoi portarla a casa. Io tra i migliori attaccanti in circolazione? Ci vuole equilibrio: ci sono state queste due settimane positive ma non azzarderei con i paragoni o a dire queste cose: ci vuole continuità e la strada è lunga".