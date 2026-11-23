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Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizzato così i due rigori assegnati da Maresca durante Atalanta-Inter: "L'Inter usufruisce di un rigore per una parata di Zappacosta, voglio farvi vedere cosa significa questa parata. Tocca col piede sinistro, la palla rimbalza sul piede destro e poi tocca con la mano, perfettamente regolare perché perpendicolare al terreno di gioco.

Quando comincia l'infrazione? Quando si gira e allarga il gomito: secondo me Maresca fa benissimo perché è piazzatissimo e dà rigore. Il provvedimento è un'ammonizione: l'Inter ha protestato moltissimo. Zappacosta non sa dov'è e in che posizione del campo è. Quindi allarga deliberatamente il gomito, si vede proprio il movimento. Evita il gol: allora è rosso. Lo fa deliberatamente, significa volontario: quindi il regolamento dice che non si può parare, per quello ho usato il termine parata.

Bastoni? Lo sappiamo, quando il braccio è sopra la spalla è sempre calcio di rigore: su questo siamo tutti d'accordo, è stato specificato da Orsato. Il problema è che c'è un contrasto aereo: sembrava facile... Maresca non vede l'ascella di De Ketelaere che può impedire l'elevazione di Bastoni: non è assolutamente fallo, qui sono d'accordo con l'interpretazione dell'arbitro, mi piace molto".