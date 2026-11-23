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Un’altra partita folle dell’Inter. Un’altra gara da ‘Pazza Inter’, con la squadra nerazzurra che butta via due punti che sembravano praticamente già in tasca.

“Come buttarsi via, come gettare nell’indifferenziata due punti e una tripletta di Pio Esposito - scrive La Gazzetta dello Sport -. Quante ne abbiamo viste di partite folli dell’Inter, nel bene e nel male. Il 4-4 di Bergamo va incasellato alla voce “pareggi demenziali”.

Il quotidiano non ha dubbi:

“Certi cambi sbagliati di Chivu, quelli azzeccati di Sarri e la sufficienza con cui l’Inter ha affrontato gli ultimi tornanti hanno confezionato la frittatona”.

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