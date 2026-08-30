Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter vince 1-0 a Cagliari grazie al gol di Hakan Calhanoglu. Ecco le parole di Fabio Pisacane, allenatore dei sardi, ai microfoni di Dazn dopo la partita:

"Cosa è mancato? Per pareggiarla è mancato un gol e per vincerne due, l'Inter ha meritato di portare a casa i tre punti, nel primo tempo, nonostante ci siamo mossi bene e su questo avevo battuto in conferenza, quando ci giravamo la palla facevamo fatica ad accorciare verso l'avversario. Dispiace perché è successo questo in occasione del gol, portiamo a casa il fatto che siamo rimasti aggrappati alla partita"

Meglio nella ripresa

Contento dell'arrivo di Massolin e Gagliardini?

"Nel primo tempo siamo stati un po' timorosi, questo è il compromesso quando hai una squadra giovanissima, nonostante abbiano messo personalità e coraggio. Normale che contro i campioni d'Italia tutto diventa più difficile, a caldo dico che, oltre ai cambi che hanno portato avanti un piano gara diverso, ci è mancato il non gestire la frenesia, siamo stati timorosi, nel secondo tempo paradossalmente abbiamo fatto più palleggio""Gagliardini può essere quel profilo che dà una mano ai ragazzi e anche un punto di riferimento negli spogliatoi nei momenti di tempesta, abbiamo perso dei riferimenti e stiamo cercando giocatori esperti per trainare i giovani. Massolin è un giovane, ha fatto un ottimo campionato di B e si affaccia in Serie A, dobbiamo metterlo nelle condizioni di potersi esprimersi e di darci il suo contributo. Stasera abbiamo giocato con due 2005 dietro, è bello ma anche la società sa che manca ancora qualcosina sul mercato"