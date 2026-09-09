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Fausto Pizzi, ex centrocampista dell'Inter, ai microfoni di TMW Radio è tornato sulla sconfitta rimediata dalla formazione di Chivu contro il Real Madrid: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Inter abbia fatto una grande prestazione, anche se poi è chiaro che gli errori sono stati troppo grossi per non determinare il risultato. Nel complesso comunque è stata una partita strana e bisogna dire che se il Real avesse segnato il 3-0 le letture sarebbero state differente. Di certo gli errori hanno pesato".

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In campionato è nettamente favorita?

"L'Inter è nettamente superiore alle altre in Italia, lo sappiamo. Di sicuro consapevolezza non deve diventare presunzione, ma il margine con le altre c'è. Roma, Napoli e un po' il Como potranno dare fastidio, mentre il Milan e la Juventus non le prendo in considerazione".

Pensi che Stones avrebbe dovuto giocare titolare?

"Ieri Chivu ha voluto vedere Jones e mettere anche Stones sarebbe stato un azzardo. Inserire dall'inizio due elementi non in perfetta forma in una gara così avrebbe portato a grossi rischi. Un esperimento può andare bene per far integrare i nuovi, ma due sarebbe stato eccessivo".

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Diouf può diventare un valore aggiunto?

"Sembrava dovesse essere il punto debole e invece si sta rivelando un punto di forza. Indubbiamente può migliorare nelle scelte, ma questo lo può fare giocando. Sta dimostrando di essere più di un'alternativa. I nerazzurri sono molto coperti, considerando anche che pure lo stesso Carlos Augusto ha fatto un'ottima prova".