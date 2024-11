Sulla Nazionale invece? Contro le big si vede la disparità di livello?

“Io ero a San Siro allo stadio ed è stato un po’ deprimente. La Francia non ha un gioco incredibile ma sono più forti di noi. Ne abbiamo presi 3 e non siamo riusciti a fare quel benedetto gol che era importante per la testa degli azzurri. Hai perso contro una Francia non al meglio in un maniera piuttosto netta. Per me ora nella testa dei calciatori c’è il dubbio rispetto alle grandi Nazionali. Dobbiamo entrare nell’ottica che siamo una buona squadra che però non ha il top player".