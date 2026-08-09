Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Pruzzo ha fatto il punto sulla Roma. I giallorossi sono tra i club più attivi del mercato e da poche ore hanno chiuso per Molina. "Che Roma sta nascendo? Bella domanda, mi sembra che siamo avanti con il lavoro. Oggi hai due centravanti forti che lo scorso anno in realtà non avevi, sotto questo aspetto siamo messi molto meglio. Per il resto vediamo come verrà completato il mercato, la Roma non è l’unica ad avere ancora delle cose da dover fare. Ma credo che si possa avere una squadra più forte e una rosa più competitiva”.

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Sta arrivando anche Molina. L’argentino le piace?

“È uno che non ti guarisce e non ti fa morire. Giocatore affidabile, con esperienza, uno che ha avuto pochi problemi. È un buon rinforzo, che ti completa il reparto. Io di terzini che fanno la differenza faccio però fatica a trovarne, soprattutto non spenderei mai cifre molto onerose per un ruolo importante, ma non decisivo”.

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La Roma a conti fatti può dar fastidio all’Inter?

“Sperando che l’Inter si dia un po’ fastidio da sola. Al momento credo che i nerazzurri e il Napoli siano davanti a tutti. Poi vedremo cosa succederà con il mercato di Roma, Milan e Juve. Ma io nelle quattro di testa ci metto il Como: stanno lavorando molto bene e non hanno intenzione di accontentarsi”.

(Gazzetta dello Sport)