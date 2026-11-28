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Daniele Quieto, fantasista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha scelto il Cosenza per proseguire nel suo percorso di crescita. Il venezuelano ha concesso un'intervista a tuttoc.com: "Da piccolo sognavo di giocare al Camp Nou, perché sono sempre stato un grande tifoso del Barcellona. E poi, ovviamente, provare a scrivere la storia della mia Nazionale, quella venezuelana, e recitare un ruolo importante: sarebbe l'apice della mia carriera, qualcosa che ripagherebbe tutti i sacrifici fatti fin da ragazzino".

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"L'esperienza all'Inter mi ha dato tanto, mi ha fatto maturare e mi ha lasciato un bagaglio che mi porto dietro, però c'è anche altro. Oggi Cosenza è un'opportunità da cogliere per far vedere le mie qualità e fare bene, pensando al qui e ora, al presente. Il resto verrà da sé, se faccio bene quello che devo fare ogni giorno".