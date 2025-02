Ranieri: “Pochi titolari? Avevamo giocato giovedì. Nessuno ha chiesto di andare via dalla Roma”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro il Napoli di Conte ai microfoni di DAZN. «Perché non hanno giocato subito i titolari? Avevamo giocato giovedì sera e dopo due giorni non puoi rimettere gli stessi perché non ne hanno più. Si allenano tutti al cento per cento. Logico che i meccanismi siano diversi ma mi sembrava più giusto con sei undicesimi nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli poteva essere più stanco. Ricordiamoci che di solito il Napoli segna nel finale. Non si può giocare senza pensare bene. A Udine avevo fatto riposare la squadra dei giocatori che giocano di più. Bisogna gestire le forze di tutti quanti», ha sottolineato.