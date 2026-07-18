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Intervistato dall'agenzia AGI, Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, si è espresso anche sulla scelta del prossimo ct dell'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

Mediaset

"Vediamo dove ci porterà l'era Malagò: per la panchina io sono un grandissimo fan di Conte perché è un allenatore davvero forte, lo ha dimostrato anno dopo anno, in tutte le squadre in cui ha lavorato, compresa anche la nazionale, a Euro 2016 ci ha fatto divertire e ha creato un gruppo solido".

"Sta girando anche il nome di Andrea Pirlo, che è un'altra figura che secondo me ci può star benissimo. Sono fiducioso del coordinamento e supporto di Paolo Maldini e Leonardo che sono due persone che di calcio sanno tanto, hanno vissuto tanti spogliatoi importanti con gli allenatori migliori, sono due vincenti. Spero sia all'inizio di una nuova era calcistica per la nostra nazionale".

(Fonte: AGI)