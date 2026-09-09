L'ex difensore nerazzurro ha commentato la sconfitta rimediata dalla formazione di Chivu
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Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset ha commentato la sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Real Madrid: "Se fai due errori contro una squadra come il Real Madrid li paghi. Purtroppo è successo, ma l'Inter ha avuto una reazione importante. Andando sotto di 2 gol al 26' al Bernabeu per tante squadre sarebbe finita molto peggio, invece l'Inter ha solidità di gruppo, di testa, di gestione. Purtroppo non è riuscita a portare a casa punti, ma penso che Chivu al di là di quei due errori possa essere soddisfatto".
Che insegnamenti deve trarre Chivu sul percorso europeo?
"Non penso debba trarre insegnamenti, vai a Madrid e sai che puoi vincere o perdere. Lui deve aggrapparsi alla prestazione, soprattutto a quello che l'Inter ha costruito negli anni. Questa è la forza di questo gruppo, deve proseguire così perché una sconfitta con il Real Madrid ci può stare".
Inevitabilmente si parlerà dell'errore di Martinez, anche se poi ha reagito bene.
"Quello è un errore tecnico. Per un portiere fare un errore così psicologicamente è complicato, ma lui ha avuto la testa forte per reagire e ha compiuto dei miracoli, salvando il risultato. Deve ripartire da quello, l'errore tecnico ci può stare".
L'Inter comunque resta in corsa in Europa.
"Assolutamente sì. Il percorso non è lungo come un campionato, ma ci sono tante partite per rimettere tutto a posto. Se perdi contro il Real lo puoi mettere in conto".
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