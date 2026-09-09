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Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, è tornato sulla sconfitta rimediata dall'Inter contro il Real Madrid: "Se fossi in Chivu sarei contento. Ieri ho definito "zen" la sua postura nel dirsi soddisfatto, e ha ragione per quanto visto nel primo tempo. In generale la squadra non ha avuto alcun timore di andare a provare a fare la partita al Bernabeu, e non è mai scontato.

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Ripensandoci, gli ultimi 4 gol presi dall'Inter sono 4 incidenti: quello di Barella sul gol di Politano, una disattenzione quando pensavano che la palla fosse uscita in fallo laterale in occasione del gol di Hojlund, l'errore di Jones - quello di Bisseck è una conseguenza - sul primo del Real Madrid, e poi la topica di Martinez. 4 gol frutto di disattenzioni: secondo me sono un campanello di allarme. Bisogna capire se si tratta di un eccesso di sicurezza o di distrazione. Bisogna intervenire, perchè è veramente un peccato che la squadra esprima questo gioco, in quello stadio, ed esca con una sconfitta".