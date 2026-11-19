In una lunga intervista al Corriere della Sera, Andrea Ranocchia si racconta tra cadute e risalite
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RANOCCHIA
In una lunga intervista al Corriere della Sera, Andrea Ranocchia racconta il suo progetto Athletics Mind, parlando di salute mentale. L'ex difensore ripercorre i momenti più difficili vissuti da giocatore. "Athletics Mind è una piattaforma digitale ideata per mettere in contatto atlete e atleti di ogni età con psicologi e nutrizionisti. Nasce da un principio: “Human First”. Al centro c’è la persona, con le sue fragilità ed esigenze".
È partito dalla sua esperienza?«So cosa significa convivere col buio e quanto sia importante chiedere aiuto».
Lei lo ha fatto da calciatore?«Il percorso con una psicologa mi ha salvato la vita».
Tutto è iniziato nei suoi primi anni all’Inter.«Essere lì era un sogno. Un anno prima mi ero rotto il crociato a Bari, perdendo il Mondiale del 2010. Quando sono arrivato a Milano, stava finendo il ciclo del gruppo del Triplete. Moratti aveva lasciato, gli allenatori continuavano a cambiare».
Cosa non funzionava?«Tutto. C’era il caos. Ci sentivamo impotenti. Andare al campo era diventato un peso. Avevo perso autostima. Mi chiedevo se avrei potuto giocare ancora a calcio. Ma non in serie A, in qualsiasi categoria. Non mi riconoscevo più».
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