Alcune dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio, hanno fatto esplodere l'entusiasmo in une buona fetta di tifosi della Juve. Il tecnico ha lasciato intendere che prima o poi tornerà ad allenare la sua ex squadra: "Prima o poi quel cerchio verrà chiuso". Parole che non sono piaciute a Paolo Ziliani che critica duramente l'ex tecnico dell'Inter. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO).