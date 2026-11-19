Il giornalista critica duramente alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico a Cronache di Spogliatoio
Alcune dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio, hanno fatto esplodere l'entusiasmo in une buona fetta di tifosi della Juve. Il tecnico ha lasciato intendere che prima o poi tornerà ad allenare la sua ex squadra: "Prima o poi quel cerchio verrà chiuso". Parole che non sono piaciute a Paolo Ziliani che critica duramente l'ex tecnico dell'Inter. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO).
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