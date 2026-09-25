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Dopo le parole di Yamal che ha dichiarato che se rigiocassero ora la semifinale con l'Inter non verrebbero mai rimontati, ora è il turno di Raphinha. L'attaccante del Barcellona è tornato sulla gara contro l'Inter, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

Due Liga di fila, vi manca la Champions.

«Già. La semifinale con l’Inter di due anni fa non mi va ancora giù. Eravamo lì a un passo, che dolore. È stata dura, però se guardiamo indietro è indubbio che avessimo una squadra decisamente giovane, oggi mentalmente siamo molto più maturi e preparati per affrontare i momenti difficili che ti offre la Champions. Pronti a lottare per ogni obiettivo».