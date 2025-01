Givairo Read sogna la nazionale olandese, come rivela in una lunga intervista a Voetbal International. Il difensore viene paragonato a Denzel Dumfries, un paragone che a Read fa molto piacere. "Etienne Reijnen, uno degli assistenti dell'allenatore, mi chiama sempre il nuovo Denzel Dumfries e non solo lui", ride il giocatore del Feyenoord.