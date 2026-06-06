FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Retroscena Marotta: “Dopo l’addio alla Juve mi telefonò Zhang: chiamai Cairo per capire se…”

news

Retroscena Marotta: “Dopo l’addio alla Juve mi telefonò Zhang: chiamai Cairo per capire se…”

Retroscena Marotta: “Dopo l’addio alla Juve mi telefonò Zhang: chiamai Cairo per capire se…” - immagine 1
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha svelato un retroscena legato al suo arrivo all'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha svelato un retroscena legato al suo arrivo all'Inter:

Dalla Juve, nell’autunno del 2018, se ne andò perché non era d’accordo con l’acquisto di Ronaldo? 

“Non ero d’accordo, ma non è stato per quello. Diciamo che quando la proprietà fa un passo avanti, il manager deve fare un passo indietro... Della Juventus ricordo tanti momenti belli e con Andrea Agnelli sono rimasto in buoni rapporti”.

Retroscena Marotta: “Dopo l’addio alla Juve mi telefonò Zhang: chiamai Cairo per capire se…”- immagine 2
Getty Images

Ma è vero che lasciò senza avere niente di sicuro? 

“Tornai a casa, incassando la più grande delusione della mia vita, senza avere alcun impegno. Ma il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, mi arrivò un messaggio da un numero a me sconosciuto firmato Zhang... Chiamai subito Urbano Cairo per farmi confermare che quello era davvero il numero di Zhang. E così sono ripartito come ad dell’Inter. E poi è arrivato il fondo Oaktree, nei confronti del quale nutro un’immensa riconoscenza. Ho grande stima per il loro approccio profondamente collaborativo e sinergico col club. A loro devo gratitudine per avermi offerto l’opportunità di diventare Presidente, chiudendo così, nel modo più bello, il cerchio della mia carriera”.

Leggi anche
Capello: “Inter, campionato complicato all’inizio. E la sfida con la Juve alla...
LIVE Marotta: “Palestra piace a tanti. Rinnovo Chivu? Siglato accordo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA