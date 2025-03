Il centrocampista del Torino, accostato nei mesi scorsi anche all'Inter, ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro

Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale, ha risposto alle domande di Valon Behrami nel corso di "My Skills", programma in onda su DAZN: "Forse la fase di costruzione è quella che si addice un po' di più alle mie caratteristiche, però mi piace anche tanto la fase di non possesso, soprattutto cercare di capire la traiettoria della palla".