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Crespo: “Mourinho-Real? Porta mentalità vincente ovunque. Incarna…”

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Le parole dell'ex attaccante nerazzurro sull'allenatore che potrebbe tornare a Madrid se Perez sarà ancora il presidente del Real
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Se Florentino Perez il 7 giugno sarà ancora il presidente del Real Madrid, José Mourinho tornerà ad allenare il club spagnolo. Questo è quanto ormai da settimane dicono i giornali spagnoli. 

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Getty Images

Così hanno chiesto ad Hernan Crespo cosa pensa del ritorno dell'allenatore portoghese sulla panchina del club della capitale spagnola.

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«Mourinho è nato per essere un campione. Porta spirito competitivo e mentalità vincente ovunque». ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter in un'intervista a Koora.

Mourinho

Ha poi aggiunto: «Il Real Madrid è un club che esige sempre la massima pressione. E Mourinho incarna perfettamente questa cultura e questo tipo di sfide. Se gli verrà data l'opportunità di tornare, il successo sarà sempre una possibilità concreta per lui»

(Fonte: goal.com.es)

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