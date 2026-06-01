Crespo: “Mourinho-Real? Porta mentalità vincente ovunque. Incarna…”

Se Florentino Perez il 7 giugno sarà ancora il presidente del Real Madrid, José Mourinho tornerà ad allenare il club spagnolo. Questo è quanto ormai da settimane dicono i giornali spagnoli.

«Mourinho è nato per essere un campione. Porta spirito competitivo e mentalità vincente ovunque». ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter in un'intervista a Koora .

Ha poi aggiunto: «Il Real Madrid è un club che esige sempre la massima pressione. E Mourinho incarna perfettamente questa cultura e questo tipo di sfide. Se gli verrà data l'opportunità di tornare, il successo sarà sempre una possibilità concreta per lui».