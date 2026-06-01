Se Florentino Perez il 7 giugno sarà ancora il presidente del Real Madrid, José Mourinho tornerà ad allenare il club spagnolo. Questo è quanto ormai da settimane dicono i giornali spagnoli.
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fcinter1908 news interviste Crespo: “Mourinho-Real? Porta mentalità vincente ovunque. Incarna…”
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Crespo: “Mourinho-Real? Porta mentalità vincente ovunque. Incarna…”
Le parole dell'ex attaccante nerazzurro sull'allenatore che potrebbe tornare a Madrid se Perez sarà ancora il presidente del Real
Così hanno chiesto ad Hernan Crespo cosa pensa del ritorno dell'allenatore portoghese sulla panchina del club della capitale spagnola.
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«Mourinho è nato per essere un campione. Porta spirito competitivo e mentalità vincente ovunque». ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter in un'intervista a Koora.
Ha poi aggiunto: «Il Real Madrid è un club che esige sempre la massima pressione. E Mourinho incarna perfettamente questa cultura e questo tipo di sfide. Se gli verrà data l'opportunità di tornare, il successo sarà sempre una possibilità concreta per lui».
(Fonte: goal.com.es)
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