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Carlo Verdone, icona del cinema italiano e dello spettacolo e noto tifoso della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport alla vigilia della sfida tra la squadra di Gasperini e l’Inter di Chivu.

L’attore sarà all’Olimpico domani pomeriggio per seguire dal vivo la sfida.

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L’anno giusto per lo scudetto della Roma?

«Beh, potrebbe, sì. Gasperini sta facendo un grosso lavoro, ha tirato fuori dei giocatori veramente incredibili e la squadra sta facendo molto bene».

Sorpresa di questa Roma

«C’è questo Lulli che non sapevamo neanche chi fosse sinceramente e, invece, si è rivelato un ottimo prospetto. Stiamo parlando di un ragazzo che, secondo me, vedremo molto presto in Nazionale. E poi c'è Pisilli, molto bravo. Adesso stiamo scoprendo pure Balerdi, ragazzo appena arrivato. Posso dire? Mi sembra fortissimo».

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Malen

«Sì, certo. È stata la scoperta più incredibile, mi sembra che Gasperini abbia individuato la sua giusta posizione in campo. E i frutti si stanno vedendo».

L’Inter di Chivu

«Fa molta paura, senza ombra di dubbio. È una squadra che quando attacca diventa una furia, lo abbiamo visto in questo avvio di campionato ma anche la scorsa stagione sotto la guida di un tecnico bravo come Chivo. Ma l’Inter sa anche concedere qualcosa, e la partita con l’Udinese è stato un esempio. La Roma ha la miglior difesa del torneo, ma i nerazzurri spaventano sempre».

Roma-Inter

«Non sono il tipo di persona che si sbilancia in pronostici, anche perché è una partita con due grandi squadre e all’Olimpico può succedere di tutto. Non mi sbilancio ma le dico che - sicuramente - sarà una partita da gol. Ci saranno gol sia da una parte che dall'altra».