L'attaccante argentino ha segnato la rete che ha regalato i 3 punti ai giallorossi contro l'Atalanta
VIDEO / Capello: "Inter e Roma in grande forma! Finalmente gli arbitri..."
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Matias Soule, autore del gol decisivo con cui la Roma ha battuto l'Atalanta in rimonta, ai microfoni di Sky Sport ha cercato di mantenere un basso profilo, nonostante le tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato: "Noi l'anti-Inter? Troppo presto per dire questo. Giocando così ci siamo meritati la Champions l'anno scorso, quest'anno vogliamo di più. Cerchiamo di non morire mai, siamo contenti per i tre punti".
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