Il francese ha segnato contro il Napoli la rete del due a due contro gli azzurri: sui social arriva il messaggio del suo connazionale
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
È tornato a segnare e ha tirato giù un urlo per la vittoria contro il Napoli grande quanto San Siro. Quell'urlo Marcus Thuram lo ha riproposto pure nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram da dove spesso coinvolge tifosi e compagni in siparietti e momenti 'comici'.
Questa volta l'attaccante nerazzurro si è limitato a postare le immagini della serata al Meazza: raccontano la vittoria in rimonta sulla squadra di Allegri, arrivata anche grazie ad un suo gol. È tornato a segnare nella sera in cui ha segnato anche l'altra metà della ThuLa, Lautaro.
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Constatazione amichevoleIl post sui social ha fatto incetta di like da parte dei suoi follower e quindi da parte dei tifosi dell'Inter. Ma ha raccolto pure tanti commenti da parte di compagni e amici. Ci sono pure le emoticon del fratello Khéphren, giocatore della Juve, che è alle prese con un infortunio.
Ma ci sono anche i commenti di Curtis Jones (che sembra essersi ambientato alla grandissima), di Davide Frattesi, ex centrocampista dell'Inter che in estate è passato alla Lazio e che è molto legato a Thuram, che gli scrive: "Forte, forte, forte". Una constatazione amichevole.
L'appuntamentoInfine un altro commento autorevole, quello di Mbappé, che lo aspetta in Spagna perché gioca nel Real Madrid di Mourinho (come del resto Dumfries, li aveva messi in contatto al telefono durante il Mondiale, proprio quando già era noto il passaggio al club spagnolo dell'olandese.ndr), prossima rivale dell'Inter in Champions League. "Pesante!!! A martedì", gli ha scritto l'attaccante francese che ha evidentemente visto la rete di Thuram contro il Napoli e l'ha ritenuta importantissima. Era il gol del pareggio. Mbappé lo ha visto e gli ha dato appuntamento alla sfida al Bernabeu.
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