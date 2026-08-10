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Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport, quotidiano catalano, Ronaldo ha rivelato il retroscena dietro il suo addio al Barcellona e il trasferimento all'Inter nell'estate del 1997. Ecco le dichiarazioni del Fenomeno:

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"Ero molto felice a Barcellona. Il mio agente era lì e alla fine avevano raggiunto un accordo. Mi chiamarono dicendo: 'Guarda, abbiamo chiuso l'accordo. Resti al Barcellona con un nuovo contratto. Noi siamo molto contenti e anche il Barcellona lo è. Tre giorni più tardi chiamarono dicendo: 'Guarda, non possiamo procedere con questo contratto. Se hai la possibilità di andartene, basta portare i soldi per la clausola rescissoria e poi puoi andare".

"Dissi loro: 'Guarda, non mi sento più a mio agio a restare al Barcellona perché queste persone non mantengono la parola data. Quindi, voglio andarmene'. Si fece avanti l'Inter. Pagò il Barcellona — credo fossero 40 milioni di euro all'epoca, una cifra enorme — e poi mi trasferii all'Inter".

(Fonte: Sport)