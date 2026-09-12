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Presente a New York per assistere alle semifinali dello Us Open, Ronaldo “il Fenomeno” ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Parlando della Serie A, il brasiliano vede ancora l'Inter davanti a tutti.

"Ho visto Real Madrid-Inter, è stata una bella partita, dura. È stato un risultato normale, poteva vincere l'Inter come ha vinto il Real Madrid, un girone duro per entrambe. L'Inter è ancora favorita per lo scudetto". Poi una battuta sul tennis italiano. “E’ uno spettacolo, un gran momento con Sinner, Musetti, Cobolli e Berrettini. Che differenza con il calcio".

(Sky Sport)