Presente a New York per assistere alle semifinali dello Us Open, Ronaldo “il Fenomeno” ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Gianni Pampinella
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VIDEO / Inter, Thuram stakanovista: si allena anche in vacanza... con la maglia di Ronaldo!

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Getty Images

Presente a New York per assistere alle semifinali dello Us Open, Ronaldo “il Fenomeno” ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Parlando della Serie A, il brasiliano vede ancora l'Inter davanti a tutti.

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"Ho visto Real Madrid-Inter, è stata una bella partita, dura. È stato un risultato normale, poteva vincere l'Inter come ha vinto il Real Madrid, un girone duro per entrambe. L'Inter è ancora favorita per lo scudetto". Poi una battuta sul tennis italiano. “E’ uno spettacolo, un gran momento con Sinner, Musetti, Cobolli e Berrettini. Che differenza con il calcio".

(Sky Sport)

Ronaldo il Fenomeno

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