Su Radio Dee Jay Caressa e Zazzaroni sono tornati sulla sconfitta dell'Inter contro il Real per due a uno nella prima gara dei gironi di Champions League. Il telecronista di Skysport, che ha commentato la gara con Beppe Bergomi, ha sottolineato: «A Madrid l'Inter ha quella partita perché Mourinho gli fa fare quella partita. Nel senso che l'allenatore portoghese sapeva che l'Inter avrebbe giocato in quel modo e ha giocato di conseguenza. Però comunque la squadra nerazzurra ha dimostrato personalità».

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Cosa è mancato all'Inter

«Ma nella grande partita dell'Inter ci sono stati tanti errori. Quella nerazzurra - ha detto ancora Caressa - è una squadra che per come è costruita deve rischiare e quindi rischi. Per esempio è un rischio di troppo mettere Pavard anche se Akanji non era al massimo della condizione e si è visto perché il francese ha giocato benino i primi minuti poi un disastro. E poi mancava Dimarco. Dimarco è un potenziale offensivo importantissimo per l'Inter, quando manca si sente, non c'è niente da fare».

(Fonte: Radi0 Dee Jay)