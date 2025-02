In un'intervista a Sportbild Karl-Heinz Rummenigge è tornato a parlare del Mondiale per Club e lo ha definito un miracolo mondiale ma ha soprattutto parlato dei giocatori, degli stipendi troppi alti e delle loro lamentele. Tanto che il giornale tedesco ha titolaro: "Rummenigge contro i giocatori piagnoni". «Per molto tempo la Coppa del Mondo per Club è stata una competizione priva di emozioni e ora questa situazione è destinata a cambiare con la nuova modalità. Prima con sette squadre in inverno era noiosa. Come vincitore di una Champions League, si volava lì e si sapeva già che si sarebbe tornati con un altro trofeo nel bagaglio. Tutto ciò che è programmato e non emozionato non raggiunge i tifosi», ha detto.

Stipendi troppo alti

«Per me il fatto che la Fifa introduca ora la nuova Coppa del Mondo per Club equivale a un miracolo mondiale: per la prima volta, una competizione per squadre nazionali, la Confederations Cup, è stata abbandonata a favore di una competizione per club. Le polemiche per i calendari troppo intasati? I nostri giocatori dovrebbero smettere di lamentarsi. Tutte le trattative contrattuali a cui ho assistito con noi vanno sempre e solo in una direzione: sempre più in alto, sempre più lontano, sempre più veloce. Ma tutti quei soldi devono arrivare da qualche parte. I giocatori e i loro consulenti chiedono di più e i soldi devono provenire da altre competizioni, come la nuova Coppa del Mondo per Club in estate. È questa la trappola che i giocatori si sono imposti», ha aggiunto l'ex nerazzurro.