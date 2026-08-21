Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha affrontato diversi temi come ad esempio Oumar Solet, che è stato vicino all'Inter ma che invece è rimasto a Udine:

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La foto postata da Solet

"Perché è rimasto a Udine? Onestamente, sono contento che sia ancora qui. Apporta tantissimo alla squadra: difende con grande determinazione, è forte nei duelli uno contro uno e porta costantemente avanti la palla con vera qualità. A Udine è tenuto in grande considerazione".

La nuova stagione parte contro il Como, già fermato. Come lo si affronta?

"Non vedo l’ora di giocare questa partita. Loro hanno uno stile di gioco ben definito, caratterizzato da molti passaggi corti, in particolare a centrocampo. Come lo scorso anno dobbiamo trovare il giusto equilibrio".

L’Inter resta favorita?

"Probabilmente. Ma sono curioso di vedere se Juve e Milan torneranno ai vertici".