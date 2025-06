Il gran rifiuto di Claudio Ranieri è l’ennesimo capitolo di un romanzo dalla trama sempre più intricata, e del quale si fatica a vedere la fine. Assistervi, per un tifoso della Nazionale com’è Arrigo Sacchi , è un esercizio che mette a dura prova la pazienza. La decisione di Ranieri, che prima dice sì e poi cambia idea, è spiazzante e, per certi versi, preoccupante. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

«Mi sembra che, in questo momento, l’Italia sia trattata male, e questo mi dispiace moltissimo. Prima della partita contro la Norvegia ho letto di un giocatore che ha detto no alla convocazione di Spalletti e poi ha polemizzato con l’ormai ex commissario tecnico. Adesso c’è una persona seria come Ranieri che, all’improvviso, dopo che erano già stati stretti degli accordi per l’ingaggio, si tira indietro. E così la Nazionale resta senza allenatore e in pieno caos. Posso dire che l’Italia merita un comportamento diverso?».