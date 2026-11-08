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Robert Sanchez, portiere del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Sono pronto, la squadra è pronta, con il giusto atteggiamento. veniamo da una buona striscia di vittorie, siamo in fiducia, anche stasera vogliamo continuare così, dando il massimo per provare a conquistare i 3 punti.

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Prima volta a San Siro? Stadio storico, ho scattato un paio di foto, è bellissimo: sono molto contento di aggiungere un altro stadio top alla mia collezione. Sarà davvero impressionante. L'Inter? Studiamo sempre tutti i dettagli, ci prepariamo, analizziamo il potenziale di ogni singolo giocatore. Conosco bene le qualità di ognuno di loro, ogni pericolo. Sono pronto, così come i miei compagni".