Â«Il Sassuolo fa bene con le grandi squade e viene da un momento difficile, gare importante per loro. Noi non abbiamo vinto due partite di seguito e non abbiamo subito gol per due partite di seguito. Dobbiamo dare continuitÃ alla vittoria di Torino altrimenti non ha senso. De Bruyne ha un problema e si Ã¨ fermato. Abbiamo tre centrocampisti, troveremo qualche soluzione nel corso della partitaÂ». CosÃ¬ Massimiliano Allegri ha parlato del momento del suo Napoli prima della partita contro i neroverdi. Il tecnico e la sua squadra vanno a caccia di continuitÃ per trovare punti utili a scalare la classifica.

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«Dobbiamo fare una partita di rispetto nei confronti del Sassuolo e fare una partita molto solida con grande umiltÃ perchÃ© il risultato per noi Ã¨ importante. Lang? Un ragazzo che sta crescendo, ha qualitÃ importanti. Deve crescere ancora molto e deve diventare piÃ¹ determinante in fase di conclusioneÂ», ha aggiunto.

(Fonte: DAZN)