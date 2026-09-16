Intervistato da Libero, Aldo Serena ha parlato delle prime impressioni dopo 4 giornate di campionato e ha analizzato lo scontro scudetto tra Roma-Inter in programma sabato all'Olimpico alle 18. "Impressioni positive. Il gioco mi sembra più veloce di prima, più inglese. A parte qualche partita brutta come Napoli-Bologna: commentando- la ho pensato che si può fare di più".

Arbitraggio: la convince il nuovo metodo Orsato che coinvolge meno il Var ed è più permissivo sui falli?

«Molto. Ha dato una svolta al gioco evitando deleterie perdite di tempo in attesa di decisioni esterne a volte cervellotiche. Cos’altro migliorare? Certi atteggiamenti dei calciatori, tipo le furbate con le mani e certe finzioni».

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Il campionato sta per offrirci Roma-Inter.

«Per questa Roma sarà un vero esame di maturità, per l’Inter un compito in classe con il quale valutare la sua difesa scricchiolante».

La Roma sembra un Frecciarossa lanciatissimo.

«Gasperini le ha dato un gioco che ruba l’occhio con un Dybala fisicamente tonico. La squadra aggredisce, diverte ma è al contempo concreta grazie a quel fenomeno di Malen».

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L’Inter? All’Olimpico mancherà Calhanoglu ma vanta una potenza devastante, segnano tutti.

«Thuram è agile, Bonny veloce. Pio Esposito potente. E Lautaro... è Lautaro».

Perché l’Inter subisce spesso gol? Per errori? Per meccanismi ancora da sistemare?

«Con gli acquisti estivi la qualità della rosa è migliorata di molto. Chivu deve oggettivamente registrare qualcosa se vuole fare strada anche in Champions: non può rimontare sempre. Con la Roma potrebbe essere difficile».

Chivu ha difeso Martinez dalle critiche post Madrid...

«Se crede in lui ha fatto benissimo. Ma Provedel è un ottimo numero 1».

(Libero)