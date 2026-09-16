Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo la rimonta con l'Udinese, l'Inter affronterà la Roma in uno scontro diretto importante per la vetta della classifica. Queste le ultime novità in casa nerazzurra, secondo Sportmediaset:

Sabato, all’Olimpico, i nerazzurri affrontano un banco di prova pesante contro una Roma forte, in grande forma e specialista nelle marcature uomo contro uomo. La miglior arma per uscire dalla pressione sarebbe stata la qualità di Hakan Çalhanoğlu, ma il regista turco non ci sarà: gli esami hanno confermato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra e il rientro è previsto per Inter-Parma del 10 ottobre. Salterà anche gli impegni iniziali di Nations League con la Turchia; venerdì arriveranno le convocazioni ufficiali di Montella.

Getty Images

Regia

Difesa

Al suo posto toccherà ancora a Piotr Zieliński, perfettamente a suo agio nel ruolo. Il polacco è reduce dall’assist servito contro l’Udinese e guiderà la costruzione del gioco anche nella trasferta romana.L’altro assente certo è John Stones. Il difensore inglese si era fermato dopo una copertura su Keinan Davis, accusando immediatamente dolore tra gluteo e adduttore. In attesa del comunicato ufficiale, si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra con uno stop che potrebbe avvicinarsi al mese. La difesa dovrebbe quindi vedere Akanji al centro e Bisseck sul centro-destra.

Getty Images

Centrocampo

Attacco

Resta indisponibile anche Djed Spence, per cui l’unico volto del mercato inglese presente nella capitale sarà Curtis Jones. Sulle corsie, Federico Dimarco è pronto a riprendersi una maglia da titolare, mentre a destra Luis Henrique insidia un Dumfries fin qui molto positivo ma anche parecchio sollecitato.Davanti, nessun dubbio: ci sarà la coppia d’oro Lautaro Martínez–Marcus Thuram, ancora il punto di riferimento di un attacco nerazzurro che ha già dimostrato di saper creare occasioni da molteplici soluzioni offensive.