Ivan Zazzaroni scrive oggi un editoriale su Antonio Conte. Sul fantasma dell'ex allenatore del Napoli che aleggia sulla Juventus e fa un chiaro riferimento al presidente dell'Inter, Beppe Marotta. "C’è perfino la data. Il 28 luglio scorso, nel preciso momento in cui Giovanni Malagò riconsegnò la Nazionale a Mancini, il fantasma di Conte si manifestò di nuovo alla Continassa. Nessuno dice di averlo visto, ma molti ne hanno avvertito la presenza", si legge sul Corriere dello Sport.

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Il giornalista tira in ballo il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta quando scrive:"Conte è un romanzo juventino mai finito. E l’ipotesi del suo ritorno - scrive il direttore del quotidiano sportivo - è talmente plausibile da aver indotto Marotta a fare il possibile per evitare che potesse verificarsi a breve. Il mondo del calcio è convinto che l’abbia “suggerito” come ct solo per toglierselo di torno per almeno un paio d’anni".

Possibile tanto che Marotta...

"Sarebbe una decisione così importante, il rientro a casa di, che se dovesse essere presa prescinderebbe dalla volontà dell’ad Carnevali. Soltanto la proprietà potrebbe assumersene la paternità, proprio come quindici anni fa quando Andrea Agnelli scelse Antonio in totale autonomia passando sopra la testa dello stesso, suo primo collaboratore. Beppe se lo segnò e, una volta all’Inter, ricorse a Conte sostituendo proprio Spalletti che s’era appena guadagnato un posto in Champions", aggiunge il giornalista.

E si riferisce anche all'attuale allenatore bianconero, Luciano Spalletti, quando scrive che: "Guida una squadra che non sembra ancora sua, la subisce ma la protegge. Per la bravura che gli riconosco, meriterebbe qualcosa di diverso. PS. Pensate: si dice che il recente “ridimensionamento” di Chiellini derivi dal fatto che fu lui a spingere maggiormente per il rinnovo di Spalletti".

(Fonte: Corriere dello Sport)