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Serginho, ex esterno mancino del Milan, nel corso di un'intervista concessa a La Stampa ha presentato il derby di Milano in programma oggi a Perth, in Australia: "Io penso che il derby abbia sempre e comunque la sua importanza: anche se è un'amichevole, anche se si gioca ad agosto. Conosciamo bene la rivalità Milan-Inter, i giocatori avranno di sicuro un certo atteggiamento, determinate motivazioni".

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Concentriamoci sul campionato, innanzitutto. L'Inter parte sempre una spanna sopra le altre? O i valori si resettano, rispetto all'anno scorso. Quantomeno in griglia di partenza.

"Dobbiamo ancora capire come sarà la nuova stagione, perché l'Inter è la squadra più preparata e ha appena vinto lo scudetto, questo è vero, ma i campionati sono lunghi e più ancora del potenziale assoluto conta la continuità. Noi l'anno scorso abbiamo perso la possibilità di stare ai vertici lasciando per strada tanti punti nei match contro squadre di media e bassa classifica. Quindi, se è vero che vincere le "partitone" dà morale, è anche vero che è fondamentale essere costanti".