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Intervistato da La Stampa, Serginho, ex laterale del Milan, ha parlato anche del prossimo campionato, convinto che l'Inter parta davanti a tutte le altre:

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Concentriamoci sul campionato, innanzitutto. L’Inter parte sempre una spanna sopra le altre? O i valori si resettano, rispetto all’anno scorso. Quantomeno in griglia di partenza.

Dobbiamo ancora capire come sarà la nuova stagione, perché l’Inter è la squadra più preparata e ha appena vinto lo scudetto, questo è vero, ma i campionati sono lunghi e più ancora del potenziale assoluto conta la continuità. Noi l’anno scorso abbiamo perso la possibilità di stare ai vertici lasciando per strada tanti punti nei match contro squadre di media e bassa classifica. Quindi, se è vero che vincere le “partitone” dà morale, è anche vero che è fondamentale essere costanti».

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Dai club alla Nazionale. Cosa sta succedendo al Brasile? E, peggio ancora, all’Italia?

Succede che ogni Paese, ogni nazione ogni tanto ha un cambio di generazione, un cambio di giocatori. Quelli che hanno fatto la storia, che hanno fatto un percorso, lasciano il posto ad altri e non è detto che si continui a fare la storia e quel tipo di percorso. Ora noi abbiamo Carlo Ancelotti, abbiamo ancora 4 anni con lui per cercare talenti e costruire qualcosa di importante. Anche l’Italia vive una situazione simile e ha a che fare con problemi del genere, ma penso che ciascuno debba trovare delle soluzioni rispettando la propria identità, la propria mentalità, la propria cultura calcistica».

(Fonte: La Stampa)