Andriy Shevchenko, in un'intervista a La Stampa, ha parlato del suo (ex) Milan e si è soffermato anche sul derby contro l'Inter, la prossima gara di campionato. «I derby milanesi hanno probabilmente deciso il destino di Pioli e in questa stagione due successi dello scostante Milan contro un’Inter sempre più convinta? Significa che adesso il Milan ha la potenzialità di una squadra forte, due derby così non li porti a casa per fortuna. Eppure, lì sopra non si è costruito. Manca qualcosa».