Inter-Napoli entra nel vivo già prima del calcio d’inizio. Nel pre partita della sfida di campionato, InterTV ha raccolto voci, sensazioni e analisi dei protagonisti e degli addetti ai lavori presenti allo stadio. Un’occasione per avvicinarsi al big match attraverso commenti, aspettative e chiavi di lettura a pochi minuti dal fischio iniziale. Queste le parole di Sneijder rilasciate nel pre partita: "Molto bello essere qui grandi emozioni. Siamo all'inizio del campionato, è un bene affrontare una gara come quella di oggi prima di giocare una grande gara contro il Real Madrid. Contro il Real match speciale, Mou contro Chivu e anche per Chivu sarà bello sfidare Mou. Una partita che non sarà decisiva perchè siamo all'inizio della Champions League ma sempre affascinante"