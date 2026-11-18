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Intervistato per il documentario Winning per DAZN, Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha parlato così del suo rapporto con Jose Mourinho: "Quando siamo arrivati in semifinale abbiamo pensato: "Ok, abbiamo fatto bene e ora è finita. Questa squadra, il Barcellona... Non possiamo batterli". Prima della partita ci siamo trovati, a poco a poco nella sala riunioni tutti si convinsero che avremmo potuto vincere se l'avessimo ascoltato. Ci descrisse i loro punti deboli nel minimo dettaglio. E dopo la partita, durante la cena, ho pensato: "Non sono così forti", non li faceva sembrare così forti.

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E' incredibile, ne parlava come se fosse una squadra normale. Bisognava metterselo in testa. Li abbiamo battuti 3-1 in casa ma avremmo potuto segnare altre tre volte. Sapevamo che saremmo dovuti andare là al Camp Nou. Ci disse: "Dobbiamo difenderci: probabilmente segneranno un gol, ma poi basta". Abbiamo perso 1-0. Lo vedi come un allenatore difensivo, ma la settimana prima siamo stati molto offensivi: ma nessuno parla di quella partita. Ricordo partite in cui perdevamo, lui guardava la panchina e metteva tutti gli attaccanti che aveva.

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Quando ero al Real Madrid mi contattò per telefono: era un periodo complicato. Fu quando arrivò il nuovo presidente, il momento in cui tutti i Galacticos andarono lì. Bisognava prendere una decisione: allora Mourinho cominciò a chiamarmi per convincermi di andare all'Inter. Perché ero il pezzo mancante della squadra, me lo diceva sempre. Quando ho deciso di accettare, le pratiche erano fatte ma il giorno dopo c'era il derby col Milan. Ci siamo detti: "Va bene", ci siamo abbracciati poi gli ho augurato buona fortuna per l'indomani e gli ho detto "ci vediamo nei prossimi allenamenti". E lui: "Come? No, tu rimani". Gli dissi: "Rimango? Ma non mi sono neanche allenato". E lui: "Non serve, so per cosa ho firmato: sei il pezzo che mancava, non posso iniziare la partita senza di te". Da quel momento ho cominciato a volare: abbiamo battuto il Milan 4-0 e ho giocato benissimo. In quella partita sono stato molto bravo".