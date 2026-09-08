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Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha parlato così prima della sfida tra Inter e Real Madrid ai microfoni di Sky Sport: "Mourinho anche per me è lo Special One, non è facile fare l'allenatore come lo fa lui: è un manager, è l'unica persona che può sistemare le cose al Real Madrid.

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Il 22 maggio? Io non l'ho più visto in spogliatoio, lui è scappato: poi tutti hanno chiesto dove fosse ma abbiamo capito che era andato via. Poi ho visto l'immagine con Materazzi e ho capito che non poteva più stare in spogliatoio: è molto emotivo. Ha fatto bene, magari avrei fatto così anch'io".