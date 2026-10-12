Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Yann Sommer, ex portiere dell'Inter, ha raccontato così i momenti più belli vissuti in nerazzurro: «La notte incredibile e folle contro il Barça. E le due feste sul bus a Milano, circondati da un amore infinito. Quanto ai rimpianti, cerco di non averne. Perdere una finale di Champions è una delusione enorme, ma non fa più male come allora. Il Psg era molto più riposato di noi e nulla ci toglierà l’orgoglio del percorso».

Getty Images

C’è qualcuno tra i suoi ex compagni che la sta stupendo? «Io adoro Pio. È umile, un bravissimo ragazzo. Ha tanta potenza e grande fisico. Rappresenta la nuova generazione dell’Italia. All’Inter ci sono Lautaro e Thuram, due top, ma sono giocatori diversi. Sono convinto che Pio giocherà molte più gare, in certe situazioni hai bisogno di uno così».