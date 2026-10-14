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Vittoria e prestazione personale decisamente positiva: Yann Sommer non poteva chiedere di meglio nel giorno del suo ritorno a San Siro. Il portiere del Club Brugge è stato decisivo contro la sua ex squadra con alcune parate fondamentali, su tutte quella su Lautaro Martinez con il punteggio di 1-1. Così lo svizzero dopo il successo contro l'Inter: "Credo che come squadra abbiamo fatto molto bene. Abbiamo creduto nelle nostre qualità e abbiamo attaccato con efficacia. Quando affronti un avversario come l'Inter, il portiere è inevitabilmente chiamato in causa, è normale, ma sono soddisfatto della nostra prestazione di squadra".

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"Lautaro Martinez? È sempre una minaccia. Non ha bisogno di molto spazio o di tante occasioni: segna e basta. Mi ha fatto particolarmente piacere riuscire a reagire al momento giusto e parare il pallone quando ci siamo trovati faccia a faccia. Era a tu per tu con me, aveva l'occasione per segnare. Io conosco lui e lui conosce me. Ha fatto una bella giocata, ma la mia è stata appena un po' migliore".