GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla vittoria della Juventus in Europa League contro il Celta Vigo:

Sky

"Nel primo tempo siamo stati lenti nel fare tutto, perché davamo sempre tempo agli avversari di trovare ordine. Quando conquistavamo palla, non eravamo veloci nel ribaltamento, mentre eravamo lenti quando perdevamo palla. Conceicao? Gli conviene essere arrabbiato con se stesso (al momento del cambio, ndr), altrimenti se ne può parlare insieme. Questi atteggiamenti, se li ha avuti per il cambio, ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e verrà saldato".

Sky

"Le palle gol del Celta? Anche noi abbiamo avuto le nostre palle gol. In alcuni momenti eravamo disuniti e abbiamo lasciato spazi che potevano farci male. Ma mi piace che la squadra abbiamo sempre provato a vincere la partita, pur rischiando qualcosa".

(Fonte: Sky Sport)