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Un dato sulle designazioni arbitrali di Daniele Doveri e il caso Arbitropoli torna ad accendere la discussione. Protagonisti del botta e risposta sui social sono Giovanni Capuano e Franco Ordine, con quest'ultimo che non lascia passare una definizione utilizzata dal collega a proposito dell'inchiesta condotta dal pm Ascione.

Tutto parte da una statistica pubblicata da Capuano in vista di Bologna-Inter, partita affidata proprio a Doveri.

Capuano: «41 designazioni dell'Inter. E 9 nelle stagioni dell'inchiesta sul nulla»

Il giornalista scrive su X:

Con Bologna-Inter Doveri tocca le 41 designazioni per partite dell'Inter (solo il Napoli ne ha avute di più con 45)».

Capuano entra poi nel dettaglio delle stagioni in cui sono arrivate queste designazioni, facendo riferimento anche al periodo in cui Gianluca Rocchi ha ricoperto il ruolo di designatore arbitrale:

Curiosità: di queste, ben 18 sono nel periodo di Rocchi designatore e 9 nelle ultime due stagioni, quelle dell'inchiesta sul nulla del pm Ascione».

Proprio quest'ultima espressione, «inchiesta sul nulla», diventa il punto di partenza della replica di Franco Ordine.

Ordine replica: «Il GIP ha poi controfirmato l'archiviazione?»

Il giornalista non contesta direttamente i numeri pubblicati da Capuano, ma sposta la discussione su un altro aspetto della vicenda.

La contabilità puntuale non la devi sottoporre a me: devi indirizzarla a chi con Rocchi al telefono si lamentava del fatto che “porta sfiga”!».

Poi arriva la domanda sul procedimento giudiziario:

A proposito dell'inchiesta sul nulla del pm Ascione: il GIP interessato ha poi controfirmato l'archiviazione?».

Chissà cosa succederà quando arriverà l'archiviazione definitiva del Gip...