In una lunga intervista a Sport Mediaset, il tecnico parla degli obiettivi della sua Juve, della lotta scudetto e non solo

Gianni Pampinella
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VIDEO / Juve distante dall'Inter? La risposta di Spalletti

In una lunga intervista a Sport Mediaset, Luciano Spalletti parla degli obiettivi della sua Juve, della lotta scudetto e non solo. "Ho fatto un tour dell'anima del calcio, ho allenato in città che danno entusiasmo e vogliono sognare. Qui alla Juve sento una grande responsabilità, c'è una storia importante alle spalle. In qualsiasi direzione ti giri, trovi palloni d'oro, scudetti e coppe alle pareti. All'interno di questo club tutti vogliono tornare a quel livello, ma ci sono dei passaggi da dover fare. Bisogna ripartire dal calcio giocato, dal carattere di squadra e da una potenzialità che ti permetta di fare questo. Negli ultimi anni abbiamo perso un po' di terreno nel confronto con gli altri".

Spalletti

Spalletti
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La qualificazione alla Champions League non è scontata. La stessa Juve e il Milan ne sanno qualcosa:

"Non voglio essere né presuntuoso né creare delle limitazioni, voglio essere molto realistico. In conferenza ho detto: 'Provate a fare una classifica delle prime 8 posizioni e dovrete tenere squadre importanti fuori dai piazzamenti Champions". Ci sono 7 squadre di livello importante e assoluto, per valore e per percorso da cui arrivano nel campionato precedente, oltre alle potenzialità della rosa e il mercato importante fatto. Da parte nostra, dobbiamo pensare a migliorarci giorno dopo giorno per avvicinarci agli obiettivi ad oggi lontantissimi. Dobbiamo impegnarci ogni giorno a fare qualcosa di diverso, con fatica e cercando stimoli. Solo così si può ambire al processo che porta alla vittoria".

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27
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Di conseguenza, è chiaro che l'Inter campione d'Italia, rinforzata sul mercato, riparta davanti a tutte le altre:

"Non voglio fare lo scaricabarile o mettere più attenzione su di noi. L'Inter è una squadra forte e lo ha dimostrato. È nelle condizioni di poter rivincere dopo un mercato corretto per rinforzarsi. Le altre sono arrivate di rincorsa, mentre loro erano lì a guardare dopo aver avuto margine per concludere prima il mercato. Noi ci siamo dovuti inserire in alcuni contesti di opportunità, portando a casa 9 calciatori nuovi nonostante le limitazioni. Per il livello di calcio che hanno giocato e i campionato da dove provengono, per i nostri nuovi acquisti può diventare facile l'inserimento. Possono darci competizione e qualità".

(Sport Mediaset)

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