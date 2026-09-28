Seconda sconfitta consecutiva per la Serbia. Allo stadio 'Rajko Mitić', la squadra allenata da Paunovic ha perso 2-1 contro l'Olanda. Al termine della gara Aleksandar Stankovic ha commentato così la sconfitta: "Abbiamo lottato fino alla fine, penso che abbiamo giocato una partita fantastica, soprattutto nel primo tempo. Se non avessero avuto il rigore, forse non avrebbero segnato. Sono orgoglioso di loro per aver lottato fino alla fine, il risultato è quello che è, ma andiamo avanti".

Pronti per le qualificazioni che ci aspettano a marzo?

"Ci stiamo preparando, se continuiamo così saremo più preparati di adesso. Con il lavoro dei selezionatori e dello staff, arriviamo il più preparati possibile".

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Non hai lasciato il campo insoddisfatto.

"No, sono molto orgoglioso e felice. Avremmo potuto vincere la partita, ma alla fine abbiamo perso e questo è il calcio. Tutto si rifarà."

La prossima partita sarà contro la Germania.

"Mi aspetto che lottiamo così, per avere più occasioni. Sappiamo com'è la Germania, e abbiamo anche i nostri vantaggi. Vedremo..."

Cosa bisogna sistemare?

"Non lo so con certezza, l'allenatore lo sa sicuramente e si sta preparando a migliorare la situazione

"