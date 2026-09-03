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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato del campionato e delle forza in lotta per lo scudetto:

Sei squadre in vetta al campionato dopo due giornate: mai successo nell’era dei tre punti a vittoria. Come lo valuta?

«Lo reputo molto affascinante, un biglietto da visita niente male per questa serie A. Vedo tanto entusiasmo in diverse piazze».

Questo weekend propone tre sfide molto interessanti, a cominciare da Inter-Napoli.

«I campioni mi sono piaciuti molto nelle prime due uscite anche se hanno capitalizzato meno di quanto costruito. Il Napoli ha perso McTominay e un po’ di entusiasmo nell’ultima settimana. Ma ricordo lo scorso anno a San Siro, tutti lo davano per spacciato e fece una grandissima partita. Sarà decisivo l’approccio: se l’Inter va avanti con un San Siro cosi caldo, diventa molto dura fermarla».

L’Inter è la netta favorita come lo scorso anno o vede più equilibrio?

«L’Inter è la squadra più completa, più solida, più profonda. Al netto della perdita di Dumfries ha completato la rosa con i tre inglesi e ha Esposito che cresce di partita in partita. Il Napoli è sempre il Napoli e alle dirette inseguitrici aggiungo Roma e Como per la qualità delle prestazioni che stanno esprimendo. Su Juve e Milan vedo work in progress: potenzialità da analizzare meglio quando tutti i nuovi saranno in campo».

Dove può arrivare la Roma di Gasperini?

«La Roma ha tutto per dare fastidio: se avesse per paradosso “solo” il campionato ti direi che potrebbe competere per vincere, ma la Champions può incidere su una squadra che da anni non la gioca».

La Juventus è uscita rafforzata dal mercato?

«Sì, non ha preso il nome che infiamma il tifoso ma ha preso Vicario, dopo Donnarumma e insieme a Carnesecchi il miglior portiere italiano. Lucumi e Celik portano spessore in difesa, Sarr ha caratteristiche che a centrocampo aiuteranno e Alajbegovic aumenta la qualità sugli esterni. E’ inevitabile che la stagione sarà definita dall’impatto di Kolo e Woltemade sulla serie A. E’ proprio dal gigante di Brema che sono più incuriosito. Non ha mai segnato tantissimo, lo definirei un 9 e mezzo, ma allo Stoccarda anche subentrando ha inciso tantissimo».

Il Milan ha cominciato forte. Amorim le piace?

«Mi piacciono le sue idee. Intensità con e senza palla. Pressione alta e tentativo di arrivare al tiro passando per il gioco. La squadra manca di tanti uomini chiave ma lavora in una direzione chiara. Mi piace il coraggio avuto con Cisse, Gonçalo lavora tanto per la squadra e lo spesso anche fuori zona, e il lavoro su giocatori come Chukwueze è interessante».

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Il Como può già inserirsi nella lotta scudetto?

«Al Como va il mio Oscar del mercato. A partire dalla conferma di Nico Paz, passando per acquisti come Milla, Kaiki, Yan Couto, Ricci, a giocatori importanti come Chalobah e Moise Kean. I ragazzi di Fabregas sono uno spettacolo da vedere e il Como un modello mondiale. Vale lo stesso discorso della Roma, anzi di più perché giocare tre gare a settimana cambia molto. Ma con questo tipo di calcio, se Kean fa il Kean... Fabregas lo ha voluto fortemente e mi è sembrato con i dovuti paragoni felice come quando Guardiola prese Haaland...»

Il Napoli di Allegri è l’unica tra le grandi ad aver perso una partita.

«Ma è una squadra forte e Allegri un allenatore molto esperto. De Laurentis era stato chiaro nel voler valorizzare il patrimonio tecnico: Lang, Lucca, Rafa Marin hanno una grande opportunità. Forse a centrocampo la coperta è rimasta corta e potrebbe indurre Max a un cambio modulo. Per il resto il Napoli rimane assolutamente una delle migliori quattro squadre della nostra serie A».