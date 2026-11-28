L’Inter torna a vincere in campionato e supera il Genoa per 4-0 al Meazza. A decidere la sfida sono il gol di Lautaro Martinez, la doppietta di Marcus Thuram e il rigore trasformato da Petar Sucic: un successo che permette alla squadra di Chivu di rispondere alla Lazio e restare in scia alla capolista. Al termine della partita, i protagonisti nerazzurri commentano ai microfoni di Inter TV la vittoria contro i rossoblù. Queste le parole di: "Abbiamo giocato una buoan partita dal primo minuto, loro hanno avuto un paio di occasioni dove è stato bravo Ivan, poi siamo andati in vantaggio e alla fine sono arrivati i tre punti che ci fanno contenti. Facciamo tanto movimento quando giochiamo cosi è più facile andare avanti, abbiamo tanta qualità e quando giochiamo come oggi andiamo bene. Sono contento quando posso aiutare la squadra anche segnando. Il ruolo? Non è facile sopratutto perchè sappiamo che gioca in questo ruolo, Calha è uno dei più forti al mondo, ma sono contento e faccio del mio meglio"