L'Inter conquista tre punti pesantissimi al termine di una partita incredibile contro la Fiorentina. A San Siro i nerazzurri di Cristian Chivu si impongono per 2-1 grazie a una rimonta arrivata nei minuti di recupero. Dopo il vantaggio viola firmato da Jimenez nella ripresa, la squadra interista trova il pareggio con Marcus Thuram al 91' e completa il sorpasso con il calcio di rigore trasformato da Piotr Zielinski al 98'. Una vittoria sofferta, ma importante per dare continuità al percorso in campionato.

Al termine della sfida, spazio alle reazioni dei protagonisti ai microfoni di InterTV. Queste le parole di Sucic: "tutti volevano festeggiare il gol alla fine perchè è una delle cose più belle che ci da il calcio, fare un gol alla fine. Non è importante se gioco dall'inizio o entro, importante è aiutare i miei compagni e lasciare il segno. La cosa più importante oggi è che abbiamo portato a casa i 3 punti e la voglia di festeggiare"